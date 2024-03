Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat seinen Siegeszug bei den Vorwahlen der Republikaner am sogenannten Super Tuesday fortgesetzt und seine Rivalin Nikki Haley immer mehr abgehängt. Der 77-Jährige gewann in mindestens zwölf der 15 Bundesstaaten, in denen abgestimmt wurde. Haley erzielte aber mit einem überraschenden Sieg im Bundesstaat Vermont einen Achtungserfolg und verhinderte so einen Durchmarsch des Rechtspopulisten. Trump sicherte sich damit hunderte Delegiertenstimmen. Um zum Präsidentschaftskandidaten gekürt zu werden, braucht ein Bewerber die Stimmen von 1.215 der insgesamt 2.429 Delegierten der Konservativen. Für Trump rückt dieses Ziel immer näher, wohingegen Haley keine realistische Chance mehr hat. Sollte die 52-Jährige aufgeben, stünde Trumps erneute Präsidentschaftskandidatur de facto fest - und damit ein erneutes Duell mit dem Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl am 5. November. Biden warnte am Wahlabend, Trump sei "entschlossen, unsere Demokratie zu zerstören", Trump werde "alles tun oder sagen, um sich selbst an die Macht zu bringen".

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Februar

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +150.000 Stellen

zuvor: +107.000 Stellen

16:00 Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts)

20:00 Fed, Beige Book

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.090,25 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 17.982,50 +0,3%

Nikkei-225 40.090,78 -0,0%

Hang-Seng-Index 16.452,24 +1,8%

Kospi 2.667,70 +0,7%

Schanghai-Composite 3.045,24 -0,1%

S&P/ASX 200 7.733,50 +0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Wenig Bewegung - Der Handel verläuft impulsarm. Teils deutlichere Abschläge bei großen US-Technologiewerten werden nicht nachvollzogen. Der Handel verläuft träge aufgrund der Zurückhaltung der Investoren vor der Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell im Repräsentantenhaus später am Tag. "Hier wird genau auf Hinweise zum Tempo, Timing und Umfang möglicher Zinssenkungen für den Rest des Jahres 2024 geachtet, sagt Quincy Krosby, Chefstrategin bei LPL Financial. Die Nachricht über den Rückgang der iPhone-Verkäufe von Apple in China belastet in Seoul den Kurs des Apple-Zulieferers LG Innotek (-8,5%). Kakaopay verlieren 6,8 Prozent. Laut Medienberichte plant der Hauptaktionär Alipay einen 2,2-prozentigen Anteil an dem Fintech-Unternehmen zu verkaufen. In Sydney verteuerten sich Magellan um 7,9 Prozent. Magellan hatte einen Anstieg der verwalteten Vermögenswerte im Vergleich zum Vormonat und eine Verlangsamung der Abflüsse gemeldet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.585,19 -1,0% -404,64 +2,4%

S&P-500 5.078,65 -1,0% -52,30 +6,5%

Nasdaq-Comp. 15.939,59 -1,7% -267,92 +6,2%

Nasdaq-100 17.897,87 -1,8% -328,62 +6,4%

Dienstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,00 Mrd 1,04 Mrd

Gewinner 1.188 1.218

Verlierer 1.638 1.613

unverändert 86 90

Schwach - Gewinnmitnahmen haben am Dienstag den Handel an den US-Börsen geprägt - zumal nach den jüngsten Rekordhochs. Dazu kam Zurückhaltung vor der Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses und dem US-Arbeitsmarktbericht für Februar am Freitag. Neue Konjunkturdaten enttäuschten und sorgten ebenso eher für Verkaufslaune. Die jüngste Rally im Technologiebereich erhielt einen Dämpfer von Apple (-2,8%). Die Aktie litte darunter, dass in den ersten sechs Wochen des Jahres der iPhone-Absatz in China im Jahresvergleich um 24 Prozent eingebrochen sein soll. Tesla verloren weitere 3,9 Prozent. Nach großflächigen Stromausfällen nach einem Anschlag steht die Produktion im brandenburgischen Werk Grünheide still. Außerdem war der Absatz in China im Februar auf den niedrigsten Stand seit Ende 2022 gesunken. Starke Viertquartalszahlen verhalfen der Aktie des Einzelhandelsunternehmens Target zu einem Kurssprung von 12 Prozent. Coinbase verloren 5,4 Prozent. Hier drückte, dass sich der Ark Innovation ETF der bekannten Investorin Cathie Wood von Coinbase-Aktien im Wert von über 30 Millionen Dollar getrennt hat.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,55 -5,2 4,60 13,0

5 Jahre 4,14 -5,2 4,19 14,3

7 Jahre 4,15 -7,7 4,23 17,9

10 Jahre 4,14 -7,9 4,22 25,6

30 Jahre 4,28 -7,6 4,35 30,5

Am Anleihemarkt sanken die Renditen nach den moderaten Aufschlägen zuvor wieder. Marktteilnehmer verwiesen auf die unter Erwarten ausgefallenen Konjunkturdaten des Tages, die tendenziell für niedrigere Zinsen sprachen. Ansonsten sei auf die Powell-Aussagen und den Arbeitsmarktbericht gewartet worden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:03 % YTD

EUR/USD 1,0860 +0,0% 1,0857 1,0849 -1,7%

EUR/JPY 162,78 -0,1% 162,88 163,17 +4,6%

EUR/GBP 0,8547 +0,0% 0,8545 0,8557 -1,5%

GBP/USD 1,2706 +0,0% 1,2704 1,2678 -0,2%

USD/JPY 149,90 -0,1% 150,02 150,41 +6,4%

USD/KRW 1.336,02 +0,3% 1.336,02 1.335,48 +2,9%

USD/CNY 7,1994 +1,3% 7,1036 7,1040 +1,4%

USD/CNH 7,2119 -0,0% 7,2121 7,2118 +1,2%

USD/HKD 7,8236 -0,0% 7,8244 7,8242 +0,2%

AUD/USD 0,6518 +0,2% 0,6503 0,6484 -4,3%

NZD/USD 0,6094 +0,1% 0,6085 0,6076 -3,6%

Bitcoin

BTC/USD 66.005,87 +4,1% 63.379,78 66.437,07 +51,6%

Der Dollar zeigte sich nach dem neuerlichen Rücksetzer vom Montag wenig verändert. Zwischenzeitliche moderate Gewinne konnten, zumal nach den schwächeren Konjunkturdaten, nicht behauptet werden. Die nächsten Impulse dürften die Powell-Anhörung am Mittwoch und der US-Arbeitsmarktbericht zum Wochenausklang liefern, hieß es. Der Bitcoin überwand derweil erstmals seit 2021 wieder die Marke von 69.000 Dollar und markierte ein neues Rekordhoch, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und die Kryptowährung wieder deutlich zurückfiel.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,42 78,15 +0,3% +0,27 +8,3%

Brent/ICE 82,35 82,04 +0,4% +0,31 +7,3%

Die Ölpreise gaben weiter nach, diesmal um bis zu 0,8 Prozent. Hintergrund waren Nachfragesorgen, nachdem sich der wichtigste Ölimporteur China, für 2024 ein Wirtschaftswachstum von 5 Prozent zum Ziel gesetzt hatte. Dieses dürfte nach Ansicht von Ökonomen nicht leicht zu erreichen sein bzw. Stimuli seitens Pekings benötigen. Diese stehen aber noch aus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.126,56 2.127,98 -0,1% -1,42 +3,1%

Silber (Spot) 23,70 23,73 -0,1% -0,03 -0,3%

Platin (Spot) 888,63 883,50 +0,6% +5,13 -10,4%

Kupfer-Future 3,85 3,85 +0,1% +0,01 -1,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis kletterte auf ein Jahreshoch. Die Feinunze verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 2.130 Dollar. "Die Sorge um die globalen Wirtschaftsaussichten, geopolitische Spannungen und die veränderten Erwartungen hinsichtlich früherer Zinssenkungen haben die Nachfrage angeheizt", so Ricardo Evangelista, Analyst beim Broker ActivTrades.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN - Konjunktur

Das australische BIP ist im vierten Quartal zum Vorjahr um 1,5 Prozent gewachsen, einen Tick stärker als mit 1,4 Prozent erwartet. Zum Vorquartal betrug das Plus wie erwartet 0,2 Prozent.

PERU

Ministerpräsident Alberto Otárola hat seinen Rücktritt angekündigt. Der 57-jährige Politiker und Anwalt reagierte damit auf die Einleitung einer Untersuchung wegen des Verdachts der Vorteilsgewährung.

SÜDKOREA - Inflation

Die Verbraucherpreise in Südkorea lagen im Februar 3,1 Prozent über dem Vorjahresmonat. Ökonomen hatten einen Anstieg von 3,0 Prozent geschätzt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2024 01:48 ET (06:48 GMT)