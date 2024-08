Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Seoul findet wegen des Feiertags zum Geburtstag Buddhas kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Japans Premierminister Fumio Kishida hat seinen Rücktritt angekündigt. Der 67-Jährige sagte auf einer Pressekonferenz, er werde bei den für September angesetzten Wahlen nicht erneut als Vorsitzender der regierenden Liberaldemokratischen Partei antreten. Traditionell ist der LDP-Vorsitzende gleichzeitig auch Regierungschef. "Wir müssen den Menschen das Gesicht einer LDP zeigen, die sich verändert, die neu geboren ist", sagte Kishida. Der beste Weg, dies zu tun, sei sein Rücktritt. Während seiner dreijährigen Amtszeit stärkte Kishida die Beziehungen zu den USA und Südkorea. Zudem verdoppelte Japan seine Verteidigungsausgaben angesichts wachsender chinesischer Streitkräfte fast. Doch im eigenen Land litt seine Popularität unter einem Skandal um politische Gelder, in den Schwergewichte der Regierungspartei verwickelt waren, und einer relativ hohen Inflation. Mögliche Nachfolger von Kishida sind der 61-jährige Digitalminister Taro Kono, der bei der jüngsten Wahl zum Parteivorsitzenden gegen Kishida verloren hatte, der ehemalige Verteidigungsminister Shigeru Ishiba, 67, und der ehemalige Außenminister Toshimitsu Motegi, 68.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Verbraucherpreise Juli

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,3% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.460,25 +0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.113,75 +0,0%

Nikkei-225 36.253,96 +0,1%

Hang-Seng-Index 17.081,85 -0,5%

Kospi 2.641,51 +0,8%

Shanghai-Composite 2.854,76 -0,5%

S&P/ASX 200 7.855,70 +0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Aktienmärkte schließen sich der festen Vorgabe der Wall Street nicht an. Die Kursausschläge der Indizes fallen meist moderat aus. Am Vortag hatte ein geringer als erwartet ausgefallener Anstieg der US-Erzeugerpreise im Juli die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank nochmals befeuert. Für Zurückhaltung dürfte sorgen, dass später am Tag aus den USA die für die Zinsrichtung als noch wichtiger geltenden Verbraucherpreise berichtet werden. Sollten diese ungünstig ausfallen könnte das Pendel auch schnell wieder in eine andere Richtung schlagen. Dazu haben die Akteure weiter die Lage im Nahen Osten im Blick, wo es jederzeit zu einer militärischen Eskalation kommen könnte. Etwas bremsend wirken in Tokio politische Unsicherheit und die Schwäche des Dollar, ausgelöst durch die verstärkte Zinssenkungserwartung in den USA. Auf Politikseite hat Regierungschef Kishida seinen Rücktritt angekündigt. Auch als Chef der Regierungspartei LDP will er nicht mehr kandidieren. Als Stimmungsbremser an den chinesischen Börsen machen Marktteilnehmer aus, dass die Kredite chinesischer Banken im Juli erstmals seit 19 Jahren gesunken seien. Dies zeige den flauen Zustand der Wirtschaft des Landes.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.765,64 +1,0% 408,63 +5,5%

S&P-500 5.434,43 +1,7% 90,04 +13,9%

Nasdaq-Comp. 17.187,61 +2,4% 407,00 +14,5%

Nasdaq-100 19.006,43 +2,5% 464,41 +13,0%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 0,98 Mrd 1,28 Mrd

Gewinner 2.275 968

Verlierer 554 1.830

unverändert 58 69

Sehr fest - Günstig ausgefallene US-Erzeugerpreise für Juli schürten die Zinssenkungsfantasie und hoben die Stimmung für Aktien. Am Zinsterminmarkt gilt eine Zinssenkung im September als sicher, dabei wird auch ein großer Schritt nach unten um 50 Basispunkte für möglich gehalten. Spannend würden nun die am Mittwoch anstehenden noch wichtigeren Verbraucherpreise für Juli, hieß es. Favorisiert wurden mit den Zinssenkungsperspektiven die oft hoch bewerteten Technologiewerte. Für Nvidia ging es um 6,5 Prozent nach oben, im Dow waren Intel mit einem Plus von 5,7 Prozent Tagesgewinner. Starbucks machten einen Satz um 24,5 Prozent, getrieben davon, dass der derzeitige Chef von Chipotle Mexican Grill, Brian Niccol, neuer CEO wird. Für die Chipotle-Aktie ging es um 7,5 Prozent abwärts. Home Depot legten nach der Vorlage von Zweitquartalszahlen um 1,2 Prozent zu. Der Baumarktkonzern verdiente zwar mehr als von Analysten erwartet, senkte aber die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr. Dies sei vom Markt aber erwartet worden, so die Analysten von DA Davidson.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,94 -7,9 4,02 -48,1

5 Jahre 3,68 -6,4 3,75 -31,9

7 Jahre 3,73 -5,8 3,79 -23,6

10 Jahre 3,85 -5,5 3,90 -3,1

30 Jahre 4,16 -4,1 4,20 19,1

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Anleihemarkt fielen die Renditen mit dem etwas unter der Erwartung gebliebenen Anstieg der US-Erzeugerpreise. "Die Erzeugerpreise für Juli sind gut genug für die Fed, um im September mit einer Lockerung zu beginnen", hieß es von Pantheon Macroeconomics. Nun komme es darauf an, dass die Verbraucherpreise am Mittwoch dies bestätigten, so Marktteilnehmer.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:34 % YTD

EUR/USD 1,0991 -0,0% 1,0993 1,0932 -0,5%

EUR/JPY 161,51 +0,0% 161,43 161,65 +3,8%

EUR/GBP 0,8547 +0,0% 0,8547 0,8538 -1,5%

GBP/USD 1,2859 -0,0% 1,2862 1,2803 +1,0%

USD/JPY 146,95 +0,1% 146,85 147,86 +4,3%

USD/KRW 1.360,38 -0,3% 1.365,03 1.370,71 +4,8%

USD/CNY 7,1216 -0,0% 7,1225 7,1415 +0,3%

USD/CNH 7,1473 -0,0% 7,1487 7,1746 +2,0%

USD/HKD 7,7896 +0,0% 7,7879 7,7891 -0,3%

AUD/USD 0,6630 -0,0% 0,6631 0,6605 -2,6%

NZD/USD 0,6010 -1,1% 0,6075 0,6044 -4,9%

Bitcoin

BTC/USD 60.924,40 -0,2% 61.052,20 59.211,00 +39,9%

Der US-Dollar gab nach den Erzeugerpreisen und parallel zu den fallenden Marktzinsen nach. Der Dollarindex büßte 0,5 Prozent ein. +++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,94 78,35 +0,8% +0,59 +10,7%

Brent/ICE 81,17 80,69 +0,6% +0,48 +7,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise kamen nach dem starken Vortagesanstieg, ausgelöst durch die weiterhin angespannte Lage im Nahen Osten, zurück. Die Preise für Brent und WTI gaben um jeweils 1,9 Prozent nach. Marktteilnehmer verwiesen auf steigende Nachfragesorgen. So bestätigte die Internationale Energieagentur ihre Prognosen für das Nachfragewachstum in den Jahren 2024 und 2025 von unter 1 Million Barrel pro Tag. Am Vortag hatte die Opec ihre Schätzungen für dieses und das kommende Jahr gesenkt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.461,71 2.465,09 -0,1% -3,38 +19,4%

Silber (Spot) 27,73 27,85 -0,4% -0,12 +16,6%

Platin (Spot) 933,08 941,00 -0,8% -7,93 -5,9%

Kupfer-Future 4,04 4,05 -0,3% -0,01 +2,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich nach zuletzt fünf Handelstagen in Folge mit Aufschlägen wenig verändert.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

NEUSEELAND - Geldpolitiik

Die neuseeländische Zentralbank hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 5,25 Prozent gesenkt. Die Inflation sei nun auf dem Weg, nachhaltig in den gewünschten Zielbereich zurückzukehren, erklärten die Notenbanker zur Begründung. Die Prognosen der Bank deuteten darauf hin, dass weitere Zinssenkungen bis zum Jahresende wahrscheinlich sind.

USA - Geldpolitik

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Atlanta, Raphael Bostic, erwartet, dass es die US-Konjunktur in den kommenden Monaten zulassen wird, die Zinsen zu senken. Er fügte hinzu, er sehe derzeit keine Rezession am Horizont. Auf die Frage, ob die US-Notenbank die Zinsen bald senken würde, sagte Bostic, dass die Entscheidungsträger absolut sicher sein wollen, dass sich die Inflation nachhaltig auf das Ziel der Fed von 2 Prozent zubewegt.

LOC PERFORMANCE/RHEINMETALL

