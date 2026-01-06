Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Nvidia hat auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas seine neue KI-Chipgeneration mit dem Namen "Vera Rubin" vorgestellt. Die Chips sollen in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. Normalerweise enthüllt Nvidia Details zu Spezifikationen und Fähigkeiten ihrer neuesten Chips auf der Frühjahrs-Entwicklerkonferenz im Silicon Valley. Dieses Jahr hätten die für KI erforderliche Komplexität der Berechnungen und die immense Nachfrage nach fortschrittlichen Prozessoren zum Trainieren und Betreiben von Modellen die Halbleiterindustrie dazu veranlasst, schneller zu handeln, sagte Nvidia-Chef Jensen Huang auf der CES. "Die für KI notwendige Rechenleistung schießt in die Höhe", sagte Huang und weiter: "Das Rennen um KI ist eröffnet. Jeder versucht, die nächste Grenze zu erreichen." Mehrere Paradigmenwechsel in der Datenverarbeitung seien der Grund für den Nachfrageschub, so Huang. Neue Modelle müssten mit immer riesigeren Datenmengen trainiert werden, um KI-Tools das Denken beizubringen.

Mit Rubin-Grafikprozessoren (GPUs) können Entwickler Modelle mit nur einem Viertel der Anzahl an Chips trainieren, die sie bei der Verwendung von Nvidias vorheriger GPU-Generation, bekannt als Blackwell, benötigt hätten. Bei der Inferenz liefert Rubin laut Nvidia eine 10-fache Kostenreduzierung im Vergleich zu Blackwell.

Keine wichtigen Termine angekündigt.

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 53,0

1. Veröff.: 52,9

zuvor: 54,1

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.956,00 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.662,50 +0,3%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.682,80 -0,5%

Nikkei-225 (Tokio) 52.518,08 +1,3%

Hang-Seng (Hongk.) 26.768,22 +1,6%

Shanghai-Comp. 4.078,85 +1,4%

Kospi (Seoul) 4.525,48 +1,5%

Freundlich - Nach der technologiegetriebenen Rally an den Börsen in Tokio und Seoul am Montag, geht es in der Breite weiter nach oben, also auch an den chinesischen Börsen. In der gesamten Region führen Aktien von Technologie-, insbesondere Chipunternehmen mit der weiter gespielten KI-Fantasie die Gewinnerlisten an. Die Märkte setzten weiter auf eine steigende Nachfrage nach KI, insbesondere aus Rechenzentren, heißt es. Dazu komme Angebotsknappheit, was für Preissetzungsmacht der Chipanbieter spreche und entsprechend die Gewinnerwartungen ankurbele. Dazu passend stellte das KI-Dickschiff Nvidia auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas seine neue KI-Chipgeneration mit dem Namen "Vera Rubin" vor und enthüllte Details zu Spezifikationen und Fähigkeiten der neuen Chips wegen der Dynamik des KI-Geschäfts früher als üblich. In Tokio und Seoul marklieren die Indizes erneut Rekordhochs. Sydney hing erneut zurück. Der Leitindex in Down Under wird von Rohstoff- und Finanzwerten dominiert, während Aktien aus dem Tectnologiesegment nur spärlich vertreten sind. Übernahmefantasie sorgte aber für einen Kurssprung um rund 20 Prozent bei BlueScope Steel. Vor Börsenbeginn teilte die australische SGH mit, sich mit dem US-Unternehmen Steel Dynamics zusammenzutun und 8,8 Milliarden Dollar für BlueScope zu bieten. SGH gewannen 4,5 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 48.977,18 +1,2% 594,79 +0,7%

S&P-500 6.902,05 +0,6% 43,58 +0,2%

NASDAQ Comp 23.395,82 +0,7% 160,19 -0,0%

NASDAQ 100 25.401,32 +0,8% 195,15 -0,2%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,35 Mrd 1,04 Mrd

Gewinner 1.910 1.882

Verlierer 860 882

Unverändert 74 74

Freundlich - Etwas Unterstützung kam von einem schwächeren ISM-Index, der Zinssenkungsfantasien neue Nahrung gab. Die Entwicklungen in Venezuela belastete die Stimmung nicht, sorgte aber für deutlich steigende Kurse der Ölunternehmen. Der Sturz von Venezuelas Machthaber Maduro hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die US-Ölkonzerne ihre Aktivitäten in dem ölreichen Staat wieder aufnehmen bzw. ausweiten können. Chevron ist das einzige große US-Ölunternehmen, das derzeit in Venezuela präsent ist. Chevron gewannen 5,1, Exxon 2,2 und Conocophilips 2,6 Prozent. Zudem stiegen die Rüstungswerte wegen des durch die Entmachtung von Maduro erhöhten geopolitischen Risikos erwarten. Lockheed Martin gewannen 2,9, General Dynamics 3,6 und Northrop Grumman 4,4 Prozent.

Die Renditen der Staatsanleihen fielen - die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich um 4 Basispunkte auf 4,15 Prozent. Der Fokus liege auf den Äußerungen von Fed-Mitgliedern in dieser Woche und Hinweisen zum Gleichgewicht zwischen Inflation und Arbeitsmarkt , so ein Marktteilnehmer.

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:37 % YTD

EUR/USD 1,1737 0,2 1,1719 1,1689 -0,2%

EUR/JPY 183,46 0,0 183,41 183,34 -0,2%

EUR/GBP 0,8655 0,0 0,8654 0,8702 -0,1%

GBP/USD 1,3562 0,1 1,3542 1,3433 -0,1%

USD/JPY 156,31 -0,1 156,52 156,84 -0,0%

USD/KRW 1.445,55 -0,1 1.446,57 1.447,19 +0,1%

USD/CNY 7,0187 -0,1 7,0283 7,0269 -0,1%

USD/CNH 6,9745 -0,1 6,9842 6,9774 -0,1%

USD/HKD 7,7872 0,0 7,7852 7,7881 +0,1%

AUD/USD 0,6737 0,3 0,6715 0,6678 +0,2%

NZD/USD 0,5806 0,3 0,5788 0,5753 +0,0%

BTC/USD 93.693,70 -0,5 94.174,55 92.565,10 +3,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar profitierte nach den Ereignissen in Venezuela nur vorübergehend von seinem Ruf als sicherer Hafen. Im späten Handel lag der Dollarindex 0,1 Prozent im Minus. "Da Venezuelas globale wirtschaftliche Rolle gering ist und die Operation schnell ausgeführt wurde, gibt es kaum einen Grund für eine anhaltende Dollar-Stärke", kommentierte Lale Akoner von eToro.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.467,67 4.445,75 +0,5% +21,92 +0,3%

Silber 79,03 76,475 +3,3% +2,55 +2,2%

Platin 1.978,82 1.942,34 +1,9% +36,48 +4,2%

Kupfer 6,00 5,92 +1,3% +0,08 +46,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Deutlicher nach oben ging es für den Goldpreis, der von der Suche der Investoren nach Sicherheit profitierte. Die Feinunze verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 4.440 Dollar. Für den Silberpreis ging es um 4,5 Prozent aufwärts. Der Kuperpreis zog um 5 Prozent an und erreichte ein Rekordhoch.

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,17 58,32 -0,3% -0,15 +1,4%

Brent/ICE 61,88 61,92 -0,1% -0,04 +1,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das militärische Eingreifen der USA in Venezuela und die Absetzung des lokalen Machthabers Maduro gab den Ölpreisen Auftrieb. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um 1,7 Prozent. Ein Anstieg der venezolanischen Produktion nach der Absetzung von Maduro werde voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es. Die Absetzung Maduros dürfte längerfristig dagegen den Weg für ein höheres Ölangebot ebnen, sagten Marktteilnehmer.

PHILIPPINEN

Die philippinischen Verbraucherpreise lagen im Dezember 1,8 Prozent über dem Vorjahresniveau, Ökonomen hatten 1,45 Prozent geschätzt. In der Kernrate betrug der Anstieg 2,4 Prozent.

AUTOMOBILABSATZ USA

Für das vierte Quartel 2025 meldeten die Autohersteller folgende Absatzzahlen:

4. Quartal 2025 2024 Veränderung

gg Vorjahr

VOLKSWAGEN 82.798 103.194 -19,8%

AUDI 36.233 56.911 -36%

BMW

- Marke BMW 113.512 117.506 -3,4%

- Marke Mini 6.887 8.748 -21,3%

STELLANTIS/FCA 332.321 320.743 +4%

GENERAL MOTORS 703.001 755.160 -7%

TOYOTA 652.195 603.104 +8,1%

NISSAN 214.250 222.484 -3,7%

HONDA 332.578 367.362 -9,5%

HYUNDAI 223.337 226.308 -1,3%

