Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Iran und die USA haben einen Kommunikationskanal eingerichtet, um Zwischenfälle zu vermeiden und Handelsschiffen eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu ermöglichen. Wie die Vermittler in den Friedensgesprächen, Pakistan und Katar, am Morgen mitteilten, werden die Fachgespräche zu allen Themen für den Rest der Woche im Bürgenstock-Resort in der Schweiz stattfinden. Der iranische Unterhändler Hossein Ghorbanzadeh erklärte separat, dass Fortschritte bei den Ausnahmen von Sanktionen für die iranischen Ölverkäufe sowie - dank der Vermittlung Katars - bei der Freigabe eingefrorener Vermögenswerte erzielt würden. Allerdings würden umfassendere Verhandlungen mit den USA nicht vorankommen, solange der Krieg im Libanon nicht beendet sei. US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran zuvor in den sozialen Medien wegen dessen Unterstützung der libanesischen Miliz Hisbollah gedroht.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

INDEXÄNDERUNGEN

Folgende Änderungen innerhalb der US-Indizes werden am Montag, 22. Juni, umgesetzt:

+ S&P-500

AUFNAHME

- Flex

- Marvell Technology

HERAUSNAHME

- Campbell's

- Pool Corp.

+ NASDAQ-100

AUFNAHME

- Astera Labs

- Coreweave

- Nebius

- Rocket Lab

- Teradyne

HERAUSNAHME

- Charter Communications

- Cognizant

- Insmed

- Verisk

- Zscaler

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine relevanten Daten angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.545,25 -0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.655,00 -0,2

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.822,70 -0,1

Nikkei-225 72.532,46 +1,8

Topix-500 (Tokio) 4.099,31 +1,3

Kospi (Seoul) 9.089,11 +0,4

Shanghai-Composite 4.098,01 +0,2

Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.690,86 -1,0

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den asiatischen Börsen erholen sich die Indizes vielfach von anfänglichen Verlusten aufgrund von Anzeichen für Fortschritte in den diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Krieges. Händler beobachten eine Rally bei Technologiewerten - der japanische Nikkei-225 springt auf Allzeithoch - auch die technologielastigen Indizes Kospi und Taiex in Südkorea und Taiwan ziehen zwischenzeitlich deutlich an, kommen dann aber wieder zurück. In Japan halte die Begeisterung über die Nachfrage im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz an, heißt es. Elektronik- und Metallaktien führen die Gewinnerliste an - Murata Manufacturing steigen um 6,7 Prozent, Softbank Group um 2,4 Prozent. Der Kospi in Seoul legt zunächst um bis zu 1,4 Prozent zu, anschließend fällt der Index aber wieder zurück. Das Schwergewicht LG Electronics schnellt um 10,4 Prozent nach oben. Führungskräfte des Konzerns sollen laut Berichten das Nvidia-Hauptquartier besuchen, um über KI-Kooperationen und Robotik zu beraten. Nach den zuletzt schwachen Binnen- und Konsumdaten sorgt die Geldpolitik in China für leichte Enttäuschung. Trotz der stotternden Binnenkonjunktur wurde auf eine Lockerung der Geldpolitik verzichtet, auf die manche Marktteilnehmer gehofft hatten. Der australische S&P/ASX-200 liegt knapp im Minus. Der Immobilienmarkt hat am Wochenende neue Anzeichen einer Abschwächung gezeigt.. Gegen den Trend ziehen SGH um 3 Prozent an, das Unternehmen will Aktien im Wert von bis zu 351 Millionen US-Dollar zurückkaufen.

WALL STREET Donnerstag

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.564,70 +0,1 +72,15 51.492,55

S&P-500 7.500,58 +1,1 +80,48 7.420,10

NASDAQ Comp 26.517,93 +1,9 +496,28 26.021,66

NASDAQ 100 30.406,19 +2,5 +735,25 29.670,95

Umsatzdaten

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 4,00 Mrd 1,43 Mrd

Gewinner 1.770 721

Verlierer 993 2.034

Unverändert 73 90

Freundlich - Die Börsen ließen den Schrecken über überraschend falkenhafte Ausführungen der US-Notenbank hinter sich und wurden gestützt von der Unterzeichnung der Absichtserklärung zur Beendigung des Iran-Kriegs durch die USA und den Iran. Zur guten Stimmung trugen auch positive Konjunkturdaten bei. Intel sprangen um 10,4 Prozent nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump von einem Intel-Deal mit Apple gesprochen hatte. Apple stiegen um 0,7 Prozent, nachdem der scheidende CEO Tim Cook erklärt hatte, man müsse die Preise erhöhen, um die steigenden Kosten für Speicherchips auszugleichen. Micron Technology kletterten in der Folge um 8,7 Prozent auf Rekordhoch. Accenture stürzten um 17,8 Prozent ab, nachdem der Beratungskonzern die Wachstumserwartungen gesenkt hatte. Kroger büßten 8,4 Prozent ein. Die Supermarktkette verdiente zuletzt weniger als erwartet. Smith & Wesson Brands schnellten um 17,1 Prozent nach oben. Der Schusswaffenhersteller hatte Umsatz und Gewinn gesteigert.

USA - ANLEIHEN (Donnerstag)

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,18 +0,02 4,22 4,14

5 Jahre 4,23 +0,00 4,27 4,19

10 Jahre 4,46 -0,01 4,48 4,42

Die Renditen stiegen im Handelsverlauf leicht mit der Erholung der Ölpreise.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1456 -0,1 1,1468 1,1446 -2,5

EUR/JPY 185,22 +0,1 185,02 184,64 +0,7

EUR/GBP 0,8670 +0,1 0,8661 0,8673 -0,5

USD/JPY 161,66 +0,2 161,28 161,29 +3,2

USD/KRW 1.536,60 +0,4 1.529,91 1.527,79 +6,7

USD/CNY 6,7777 +0,1 6,7686 6,7686 -3,1

USD/CNH 6,7810 -0,0 6,7827 6,7950 -2,8

USD/HKD 7,8388 +0,0 7,8368 7,8384 +0,7

AUD/USD 0,7006 -0,1 0,7011 0,7008 +5,0

NZD/USD 0,5727 -0,2 0,5740 0,5736 -0,5

BTC/USD 64.175,64 +0,6 63.767,78 62.740,79 -26,8

Der Euro legte im europäischen Handel leicht zu auf 1,1466 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.184,22 +0,6 24,22 4.160,00

Silber 65,60 +1,1 0,69 64,91

Platin 1.665,70 +0,1 1,64 1.664,06

(Angaben ohne Gewähr)

Gold verbilligte sich im europäischen Geschäft um weitere 1,4 Prozent.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 76,40 -0,3 -0,20 76,60

Brent/ICE 79,03 -1,9 -1,54 80,57

Der Ölpreis drehte im späten europäischen Handel ins Plus mit Berichten, laut denen der Iran die Straße von Hormus erneut geschlossen haben soll. Rohöl der Sorte Brent verteuerte sich um 0,9 Prozent und notierte knapp über der 80-Dollar-Marke. Im frühen asiatischen Handel am Montag fällt der Preis wieder vor dem Hintergrund einer unklaren Berichtslage über die Situation in der Straße von Hormus, aber auch Meldungen, wonach es bei den US-iranischen Verhandlungen Fortschritte gegeben haben soll.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK CHINA

China hat seine Referenzzinssätze für Kredite unverändert gelassen, da die Behörden trotz des stotternden Binnenwachstums auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik verzichteten. Der einjährige Referenzzinssatz für Kredite (Loan Prime Rate) wurde bei 3,0 Prozent und der fünfjährige Satz bei 3,5 Prozent belassen. Beide Zinssätze sind seit Mai des vergangenen Jahres unverändert.

HANDEL USA - CHINA

China hat Handelsbeschränkungen gegen Dutzende von US-Unternehmen verhängt, darunter zwei Produzenten Seltener Erden. Damit reagiert Peking auf die jüngste Entscheidung Washingtons, seine "Schwarze Liste" chinesischer Unternehmen mit Verbindungen zu Chinas Militär zu erweitern. Am Montag setzte das chinesische Handelsministerium zehn US-Rüstungsunternehmen auf eine Exportkontrollliste und untersagte den Export von in China hergestellten "Dual-Use-Produkten" - Gütern, die sowohl für zivile Zwecke als auch militärisch genutzt werden können - an diese Unternehmen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)