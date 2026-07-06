Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten (Opec+) hat am Wochenende vereinbart, die Ölförderung erneut zu erhöhen. Nach einem virtuellen Treffen teilten sieben Mitglieder mit, dass sie die Ölproduktion im August um etwa 188.000 Barrel pro Tag erhöhen werden. Dies markiert den fünften monatlichen Anstieg in Folge. Das Kartell macht damit weiterhin die in den vergangenen Jahren eingeführten Produktionskürzungen rückgängig. Zu den an der Erhöhung beteiligten Ländern gehören Saudi-Arabien - der de-facto-Anführer der Gruppe - sowie Russland, der Irak, Kuwait, Algerien, Kasachstan und Oman. Die jüngsten Produktionssteigerungen der Gruppe wurden als weitgehend symbolisch angesehen, nachdem die Schließung der Straße von Hormus - einer lebenswichtigen Wasserstraße, die normalerweise etwa ein Fünftel des weltweiten Öls transportiert - sowie Schäden an der wichtigen Energieinfrastruktur in der Region große Exporteure dazu gezwungen hatten, ihre Produktion und Lieferungen zu drosseln.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine auf der Agenda

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni

1. Veröff.: 51,3

zuvor: 50,9

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

PROGNOSE: 54,1 Punkte

zuvor: 54,5 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.550,25 +0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.788,00 +0,8

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.825,20 -0,2

Topix-500 (Tokio) 4.090,65 +0,6

Kospi (Seoul) 7.996,99 -1,1

Shanghai-Composite 4.044,55 +0,0

Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.579,81 +1,0

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - In Seoul fällt der in den vergangenen Wochen sehr volatile, weil technologielastige Kospi leicht. Damit zeigt er sich von seinem deutlich niedrigeren Tagestief fast völlig erholt, er hatte schon über 3 Prozent zurückgelegen. Im Handel ist von Gewinnmitnahmen bei einigen der zuletzt stark erholten Halbleiteraktien die Rede, während in der Breite weiter sinkende Ölpreise stützten. Dazu sei die Nachrichtenlage aus der Krisenregion Naher Osten ruhig, was für die Aktienmärkte positiv gesehen werde. Für Unterstützung sorge daneben, dass in den USA die Zinserhöhungsspekulationen durch den schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht für Juni einen Dämpfer erhalten hätten. In Seoul geht für das Halbleiterschwergewicht SK Hynix um 3,5 Prozent nach unten, während Samsung Electronics gut behauptet tendieren. Samsung wartet am Dienstag mit Geschäftszahlen auf. Am Markt wird mit einer Verachtzehnfachung des operativen Gewinns gerechnet. Nach Einschätzung der Bank of America handelt es sich bei der jüngsten Korrektur bei Aktien mit KI-Fantasie eher um Positionsbereinigungen als eine Verschlechterung der Fundamentaldaten. Die Ausgaben für KI-Infrastruktur blieben intakt. In Tokio sind Rüstungsaktien gesucht, nachdem eine Zeitung berichtet hatte, dass die Regierung ein neues Büro im Verteidigungsministerium plane, um die internationale Verteidigungszusammenarbeit zu stärken und den Export von Rüstungsgütern zu unterstützen. Mitsubishi Heavy Industries machen einen Satz um fast 8 Prozent, IHI Corp legen um 6,4 Prozent zu, Tokyo Keiki um mehr als 11 Prozent und NEC um 3,7 Prozent. In Sydney fallen Genesis Minerals um 3,8 Prozent. Das Unternehmen hat ein Gebot für den Goldminenbetreiber Vault Minerals abgegeben, das laut Vault die Vereinbarung zur Fusion mit Regis Resources übertrifft. Regis Resources legen um 1,6 Prozent zu, Vault um knapp 12 Prozent.

WALL STREET (Donnerstag, 2. Juli)

Dow-Jones 52.900,07 +1,1

S&P-500 7.483,24 0,0

Nasdaq Composite 25.832,67 -0,8

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,29 Mrd 1,37 Mrd

Gewinner 1.684 1.574

Verlierer 1.065 1.212

Unverändert 107 77

Uneinheitlich/Dow auf Rekordhoch - Anfangs hatte ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarktbericht mit den damit gedämpften Zinserhöhungssepkulationen für Gewinne gesorgt, die im Handelsverlauf wieder verloren gingen. Im Halbleitersektor kam es zu ausgeprägten Gewinnmitnahmen - der PHLX Semiconductor Index fiel um 5,4 Prozent. Bei den sonstigen Einzelwerten zeigten sich Alphabet mit einem Minus von 0,4 Prozent kaum belastet davon, dass der Konzern in der EU eine Geldbuße in Rekordhöhe zahlen muss. Tesla sanken um 7,5 Prozent, obwohl der Elektroautohersteller im jüngsten Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert und die Markterwartungen übertroffen hatte. Händler spekulierten über Gewinnmitnahmen. Rivian legten um 8,4 Prozent zu, nachdem der Elektroautobauer seine Prognose übertroffen und seine Auslieferungsprognose angehoben hatte.

US-ANLEIHEN (Donnerstag, 2. Juli)

Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,14 +0,01 0,00 0,00

5 Jahre 4,23 +0,01 0,00 0,00

10 Jahre 4,49 +0,01 0,00 0,00

Die Renditen von US-Staatsanleihen zeigten sich wenig bewegt. Das Thema Zinserhöhung sei trotz des schwachen Arbeitsmarktberichts nicht vom Tisch, hieß es.

DEVISEN (Freitag, 3. Juli)

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1431 -0,0 1,1435 1,1452 -2,7

EUR/JPY 185,13 +0,3 184,53 184,16 +0,6

EUR/GBP 0,8565 -0,0 0,8566 0,8567 -1,7

USD/JPY 161,92 +0,3 161,37 160,80 +3,4

USD/KRW 1.529,76 +0,1 1.529,01 1.529,52 +6,2

USD/CNY 6,7876 +0,1 6,7797 6,7800 -2,9

USD/CNH 6,7903 +0,1 6,7841 6,7839 -2,7

USD/HKD 7,8424 -0,0 7,8430 7,8428 +0,8

AUD/USD 0,6934 -0,1 0,6940 0,6944 +3,9

NZD/USD 0,5687 -0,4 0,5708 0,5721 -1,2

BTC/USD 63.080,39 +0,6 62.697,96 61.653,58 -28,1

Der Dollar zeigte sich zum Wochenausklang stabilisiert, nachdem er am Donnerstag nach dem deutlich schlechter als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten nachgegeben hatte. Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag geht es für den Yen wieder nach unten, nachdem sich der Kurs der japanischen Währung Mitte vergangener Woche inmitten anhaltender Spekulationen über eine Intervention zwischenzeitlich etwas erholt hatte. Der Dollar wird mit 161,92 Yen gehandelt, nachdem er am frühen Freitag noch für rund 160,50 Yen zu haben war.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE (Freitag, 3. Juli)

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.156,49 -0,5 -18,89 4.175,38

Silber 61,83 -0,9 -0,57 62,40

Platin 1.633,45 -0,3 -4,52 1.637,97

Der Goldpreis setzte seine Aufwärtsbewegung nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht fort. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,1 Prozent auf 4.170 Dollar. Die Aussicht auf eine möglicherweise erst später kommende Zinserhöhung der US-Notenbank habe das zinslose Edelmetall gestützt, hieß es.

ÖL (Freitag, 3. Juli)

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 68,73 +0,1 0,04 68,69

Brent/ICE 71,95 -0,2 -0,17 72,12

Die Ölpreise zeigten sich nach den jüngsten Rückgängen stabilisiert. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 71,97 Dollar. "Die Erholung der Exporte aus dem Golf, zusammen mit den steigenden Mengen an iranischem Öl, die auf See gelagert werden, trägt weiterhin zum kurzfristigen Angebot bei", so Soojin Kim von MUFG.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

THAILAND - Inflation

Die Verbraucherpreise in Thailand sind im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 2,42 Prozent gestiegen. Das ist weniger als der Anstieg von 2,79 Prozent im Mai und liegt unter der von Ökonomen in einer Umfrage des Wall Street Journal prognostizierten Steigerung von 2,70 Prozent. Die Kerninflation stieg auf 1,23 nach 0,92 Prozent im Mai.

LONE STAR / CONTINENTAL

Continental hat den angepeilten Verkauf der Industriesparte Contitech an den Finanzinvestor Lone Star formell abgesegnet. Eine entsprechende Vereinbarung sei am Samstag unterzeichnet worden, nachdem Vorstand und Aufsichtsrat dem Vertrag zugestimmt hatten, teilte der DAX-Konzern mit. Wie zuvor avisiert, liegt der im Rahmen der Transaktion vereinbarte Unternehmenswert bei 4,0 Milliarden Euro zuzüglich möglicher erfolgsabhängiger Komponenten von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2026 01:43 ET (05:43 GMT)