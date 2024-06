wird voraussichtlich mehr als 11,2 Milliarden US-Dollar einnehmen, nachdem es sein Angebot an Aramco-Aktien am unteren Ende der Zielspanne festgesetzt hat. Nach fast einer Woche der Vermarktung der Emission an in- und ausländische Investoren haben die Banker von Aramco den Investoren mitgeteilt, dass sie die Aktien zu einem Preis von 27,25 Saudi-Riyal oder 7,27 US-Dollar je Aktie anbieten wollen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

US-BANKEN

Die US-Notenbank wird am 26. Juni um 22.30 Uhr (MESZ) die Ergebnisse ihres jährlichen Bankenstresstests veröffentlichen.

NETFLIX

wird in den USA von einer Frau im Zusammenhang mit der erfolgreichen Netflix-Serie "Baby Reindeer" auf Schadenersatz verklagt. Die Frau, Fiona Harvey, beschuldigt den Streamingdienst, sie fälschlicherweise in Richard Gadds Netflix-Hit als Stalkerin darzustellen und hat den Konzern wegen Verleumdung und anderer Vorwürfe verklagt. Harvey fordert laut einer am Donnerstag beim US-Bezirksgericht für den Central District of California eingereichten Klage Schadenersatz, der 170 Millionen US-Dollar übersteigen könnte.

SAMSUNG ELECTRONICS

Gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter haben ihre Drohung wahrgemacht und erstmals die Arbeit niedergelegt. Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen hätten ihre Mitglieder massenweise einen Tag freigenommen, teilte die National Samsung Electronics Union mit, die 28.000 Mitglieder hat und damit rund ein Fünftel der Belegschaft des Südkoreanischen Konzerns repräsentiert. Wie viele Mitarbeiter sich genau an der Maßnahme beteiligt haben, sagte sie nicht.

