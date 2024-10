will sich mit einem Zukauf im Bereich Lithium ein Standbein in diesem schnell wachsenden Markt verschaffen. Der Konzern führt derzeit nach eigenen Angaben Gespräche mit Arcadium Lithium über eine Übernahme. Lithium wird für Batterien gebraucht, etwa für Elektroautos und Stromspeicher. Arcadium Lithium wird derzeit an der Börse mit rund 3 Milliarden US-Dollar bewertet.

October 07, 2024 01:49 ET (05:49 GMT)