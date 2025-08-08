08.08.2025 07:46:41

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Curevac und sein Partner GSK haben im Rechtstreit um Patente mit mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffen eine Einigung mit Biontech und dessen Entwicklungspartner Pfizer erzielt. Curevac und GSK erhalten insgesamt 740 Millionen Dollar sowie eine Lizenzgebühr im einstelligen Prozentbereich auf den künftigen Verkaufserlös von Covid-19-Impfstoffen in den USA. Biontech mit Sitz in Mainz hatte im Juni angekündigt, die Tübinger Curevac in einem 1,25 Milliarden Dollar schweren Deal zu übernehmen. Neben der Zahlung von Biontech und Pfizer bekommt Curevac laut der Patenteinigung 50 Millionen Dollar von GSK für die Monetarisierung eines Teils der US-Produktlizenzgebühren.

GENERAL MOTORS

plant laut Informanten trotz der hohen von US-Präsident Trump verhängten Zölle zunächst weiter mit Importen aus China. GM wolle die Batterien für die zweite Generation seines Chevrolet Bolt weiter von China's Contemporary Amperex Technology (CATL) für zwei Jahre beziehen, bis man mit seinem koreanischen Partner LG Energy Solutions eine einige Fertigung in den USA starten könne.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 01:47 ET (05:47 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.08.25 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
02.08.25 Juli 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich - Nikkei deutlich im Plus
An den Börsen in Asien sind am Freitag überwiegend schwache Abgaben zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen