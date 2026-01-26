26.01.2026 08:03:42

Der US-Pharmakonzern führt keine Gespräche mehr über eine Übernahme des Biotech-Unternehmens Revolution Medicines, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Merck hatte zuletzt über einen Kauf von RevMed verhandelt, der das auf Krebsmedikamente spezialisierte Unternehmen mit rund 30 Milliarden US-Dollar hätte bewerten können. Die Gespräche gerieten jedoch ins Stocken, nachdem beide Seiten keine Einigung über den Preis erzielen konnten, sagten einige der informierten Personen.

META PLATFORMS

hat angekündigt, den Zugriff auf seine KI-basierten Charaktere für jugendliche Nutzer vorübergehend zu sperren, während der Mutterkonzern von Instagram und Facebook seine Plattform aktualisiert. Nutzer, die mit einem Geburtsdatum im Teenageralter registriert sind oder durch die Alterserkennungstechnologie des Unternehmens als wahrscheinlich minderjährig eingestuft werden, haben keinen Zugang zu KI-Charakteren, "bis das aktualisierte Erlebnis bereit ist", wie Meta am Freitag in einem Blogpost mitteilte.

META PLATTFORMS / ESSILORLUXOTTICA

Meta Platforms und EssilorLuxottica sind von Solos Technology wegen der Verletzung von Patenten für Smartglasses-Technologien verklagt worden. In der am Freitag bei dem US-Bezirksgericht in Massachusetts eingereichten Klage wirft Solos den beiden Konzernen vor, Patente verletzt zu haben, die Kernfunktionen von Smartglasses betreffen.

