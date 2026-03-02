02.03.2026 07:46:42

Die US-Regierung wird die Zusammenarbeit mit dem auf künstliche Intelligenz (KI) spezialisierten Unternehmen Anthropic auf Anordnung von Präsident Donald Trump einstellen - eine dramatische Eskalation des Konflikts der Regierung mit dem Unternehmen über dessen KI-Modelle. Das Verteidigungsministerium und andere Behörden, die Anthropics Claude-Modelle nutzen, erhalten laut Trump eine sechsmonatige Auslaufphase. Er fügte hinzu, dass es zivil- und strafrechtliche Konsequenzen geben werde, falls das Unternehmen während des Übergangs nicht kooperiere. Trumps Ankündigung deutet darauf hin, dass die Regierung den Vertrag von Anthropic mit dem Pentagon kündigt, der einen Wert von bis zu 200 Millionen Dollar hatte. Das Unternehmen hatte versucht, Schutzklauseln in den Vertrag aufzunehmen, um den Einsatz seiner Modelle für autonome Waffen und umfassende inländische Überwachung zu verhindern.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

