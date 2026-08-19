19.08.2026 07:43:43

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Apple geht mit Änderungen der Konditionen für App-Entwickler auf die Kartellwächter der Europäischen Union (EU) zu. Wie der Konzern mitteilte, sehen die Änderungen unter anderem vor, Entwickler unter einheitlichen Geschäftsbedingungen zusammenzufassen und die Provisionsgebühren anzupassen. Apple kündigte außerdem an, zusätzliche Schutzmaßnahmen für jüngere Nutzer einzuführen. Dazu gehört, dass Apps bei Nutzern unter 13 Jahren für Zahlungen nicht auf Seiten außerhalb des App Stores verlinken dürfen.

USA / NORDKOREA

US-Präsident Trump drängt laut US-Vertretern auf ein Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un noch in diesem Herbst. Damit wolle Trump eine dramatische diplomatische Mission aus seiner ersten Amtszeit wieder aufgreifen und Kim davon überzeugen, das Atomwaffenprogramm seines Landes aufzugeben. Der US-Präsident habe im kleinen Kreis darüber gesprochen, während seiner nächsten Asienreise ein persönliches Gespräch mit Kim zu organisieren, hieß es. META PLATFORMS

muss sich seit Dienstag vor Gericht verantworten. Mit den Eröffnungsplädoyers hat vor einem Bundesgericht im kalifornischen Oakland der Jugendschutz-Prozess gegen den Technologiekonzern begonnen. In dem von den Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten Kalifornien, Kentucky, Colorado und New Jersey angestrengten Prozess soll untersucht werden, ob Meta gegen bundesstaatliche Verbraucherschutzgesetze und den bundesweiten Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) von 1998 verstoßen hat, indem das Unternehmen seine Plattformen wissentlich süchtigmachend gestaltete und auf junge Nutzer abzielte.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)

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ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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