Sherpa Holdings Aktie
ISIN: CA82420X1078
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04.06.2026 13:23:19
Mount Everest: Missing Sherpa found alive after 6 days
A Nepalese Sherpa miraculously survived for nearly a week after going missing on May 29. The missing man was found near Everest base camp.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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