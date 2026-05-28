Movado Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Movado Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,99 Prozent auf 142,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at