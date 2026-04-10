MR MAX informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MR MAX gab am 09.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MR MAX im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36,82 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 34,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 81,51 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 74,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,14 Prozent auf 147,68 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 136,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at