06.11.2025 06:31:29
Multiconsult ASA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Multiconsult ASA lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 1,41 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,95 NOK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,42 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 1,35 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
