MultiPlan A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MultiPlan A präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,23 USD gegenüber -24,250 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 246,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 230,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at