Munters Group legte Quartalsergebnis vor

Munters Group hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,11 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,510 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 3,81 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,61 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at