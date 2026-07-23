Music Licensing präsentierte Quartalsergebnisse

Music Licensing hat am 20.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 USD, nach 730,00 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at