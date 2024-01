Nach Gläubigerausschuss: Zukunft der Projektgesellschaften von SIGNA Development weiter offen - Bauprojekt Vienna Twentytwo in Wien läuft weiter

Diese benötigen bekanntlich eine Liquiditätsspritze, um sich über Wasser zu halten. Über die Ergebnisse der Sitzung wurde Stillschweigen vereinbart, wie es am Mittwoch aus Gläubigerschützerkreisen gegenüber der APA hieß. Das Firmengeflecht rund um Investor René Benko erodiert indessen weiter, die SIGNA SFS meldete heute Konkurs an.

SIGNA-Sanierungsvorstand Erhard Grossnigg hatte unlängst eine millionenschwere Summe von den Bestandsinvestoren gefordert, um die Finanzierung der Projektgesellschaften der SIGNA Prime und Development zu sichern. Eine entsprechende Frist verstrich am 15. Jänner ohne Ergebnisse. Im Raum steht nun ein Massekredit für Projektgesellschaften der beiden Firmen. Ein Massedarlehen ist vorrangig gegenüber den Forderungen, die vor Insolvenzeröffnung aufgenommen wurden.

Während sich die SIGNA offenbar immer noch auf Geldsuche befindet, setzt sich der Insolvenzreigen im Firmengeflecht fort. Erwischt hat es weitere deutsche Projektgesellschaften, wie aus Medienberichten vom Mittwoch hervorgeht. Laut deutschem "Tagesspiegel" sind die SIGNA-Prestigeprojekte um die Karstadt-Immobilien am Hermannplatz und am Kurfürstendamm 231 in Berlin pleite. Weitere Insolvenzen gab es auch in München, dort sei unter anderem die Eigentümergesellschaft des Galeria-Gebäudes am Rotkreuzplatz insolvent, berichtet die Münchener "Abendzeitung".

Der "Standard" schrieb zuletzt von 32 deutschen Development-Tochtergesellschaften, die alleine am vergangenen Donnerstag Insolvenz anmelden mussten. Am vergangenen Freitag war die Insolvenz der Eigentümerin des wertvollen Elbtower-Grundstücks, die Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG, publik geworden.

Am Mittwoch gesellte sich die Pleite der SIGNA SFS dazu. Das Unternehmen wurde 2022 als SIGNA Lima GmbH gegründet und leistet Finanzierungsberatung für SIGNA-Gesellschaften mit überwiegend österreichischen Kreditinstituten. Heute wurde der Antrag auf ein Konkursverfahren gestellt, die Verbindlichkeiten liegen bei 23,3 Mio. Euro. Betroffen sind vier Mitarbeiter und 24 Gläubiger. Einer der Gläubiger ist wohl auch die Firma des Ex-Kanzlers Sebastian Kurz, SK Management. Diese hat dem SIGNA-Unternehmen im Vorjahr 2,4 Mio. Euro in Rechnung gestellt, davon seien aber erst 750.000 Euro bezahlt worden.

Das Großprojekt Vienna Twentytwo der SIGNA Development AG und ARE in Wien hält sich inzwischen weiterhin über Wasser. Der Bau sei bereits zu 80 Prozent abgeschlossen und laufe weiter, hieß es am Mittwoch von der staatlichen Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) zur APA. Bei Vienna Twentytwo handelt es sich um ein teilweise bereits errichtetes Quartier in der Wiener Donaustadt.

SIGNA/ARE-Bauprojekt Vienna Twentytwo in Wien läuft weiter

Am Großprojekt Vienna Twentytwo der SIGNA Development AG und ARE in Wien wird weitergebaut. Der Bau sei bereits zu 80 Prozent abgeschlossen und laufe weiter, hieß es am Mittwoch von der staatlichen Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) zur APA. Sie setzt das Projekt über ihre Tochter ARE Austrian Real Estate Development gemeinsam mit der zur SIGNA gehörenden Forum Donaustadt Holding um. Der Bau sei grundsätzlich ausfinanziert und nicht von der Development-Insolvenz betroffen.

Bei Vienna Twentytwo handelt es sich um ein teilweise bereits errichtetes Quartier in der Wiener Donaustadt. An zwei von sechs Bauabschnitten werde aktuell noch gearbeitet. Die endgültige Fertigstellung soll Ende 2025 erfolgen. "Die Bauarbeiten laufen wie geplant", so die BIG.

Gefragt, ob die ARE Interesse an einer Übernahme der Twentytwo-Anteile der SIGNA Development haben könnte, hieß es seitens der BIG: "Wir prüfen verschiedene Szenarien und sind mit Vertretern der SIGNA und der Sanierungsverwalterin der SIGNA Development Selection AG in Gesprächen."

Nächste Pleite in der SIGNA-Gruppe - SIGNA SFS in Konkurs

In der zerfallenden SIGNA-Gruppe gibt es nun die nächste Pleite. Über die SIGNA SFS Austria GmbH, vormals SIGNA Lima, wurde laut Angaben der Gläubigerschützer KSV1870, AKV und Creditreform heute, Mittwoch, ein Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 23,3 Mio. Euro (Liquidationswert) bei Aktiva von 213.000 Euro. Betroffen sind vier Mitarbeiter und 24 Gläubiger. Einer der Gläubiger ist wohl die Firma des Ex-Kanzlers Sebastian Kurz.

Wie Anfang Dezember bekannt wurde, hat die Firma von Kurz namens SK Management noch eine offene Rechnung bei der SIGNA SFS. So wurde dem damals noch als SIGNA Lima firmierenden Unternehmen 2023 für eine erfolgreiche Investorensuche für die SIGNA-Firmengruppe eine Rechnung in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro gestellt, davon seien allerdings erst 750.000 Euro beglichen worden.

Die SIGNA SFS wurde laut Creditreform erst 2022 als SIGNA Lima GmbH gegründet und leistet Finanzierungsberatung für SIGNA-Gesellschaften mit überwiegend österreichischen Kreditinstituten.

Das Konkursverfahren sei auf Eigenantrag eröffnet worden. Zuständig ist das Handelsgericht Wien - obwohl das Unternehmen im Firmenbuch in Innsbruck eingetragen ist -, weil der wirtschaftliche Schwerpunkt der Firma in Wien liege, schreibt der AKV.

Als Insolvenzursache wurden laut Creditreform die "stark reduzierten Neu- und Refinanzierungen von SIGNA-Gesellschaften" im Nachgang der Insolvenzen bei der SIGNA Holding, SIGNA Prime und SIGNA Development genannt. Das habe zu finanziellen Schwierigkeiten und Unsicherheiten bei der SIGNA SFS geführt.

Eine Fortführung des Unternehmens wird nicht angestrebt. "Nach eigener Einschätzung des Unternehmens ist eine Fortführung nicht weiter sinnvoll, sodass mit dem Masseverwalter die kurzfristige Schließung erörtert werden soll", schreibt der KSV1870.

Gläubiger können ihre Ansprüche bis 6. März anmelden. Die erste Gläubigerversammlung sowie Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 20. März statt. Als Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Clemens Richter bestellt.

