NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.244 Pkt - Ruhiger Wochenausklang

DOW JONES--Von einem recht ruhigen Wochenausklang im nachbörslichen Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.244 24.163 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 08, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)