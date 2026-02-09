Nakanishi Mfg legte Quartalsergebnis vor

Nakanishi Mfg hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,95 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 58,97 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,77 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 15,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at