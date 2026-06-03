NameSilo Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NameSilo Technologies hat am 01.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NameSilo Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 15,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at