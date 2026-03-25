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25.03.2026 16:07:11

Nanobiotix Clarifies About Recent Media Speculations Regarding Potential Takeover, Stock Up

(RTTNews) - Nanobiotix S.A. (NBTX) issued a statement on Wednesday in response to recent media speculation concerning intentions for a potential public takeover.

The company clarified that there is no such intention to acquire control of the company, and no process or assessment is being conducted toward that end.

Moreover, it also found several factual inaccuracies in this media report, which are not consistent with the Company's most recent public disclosures.

Currently, NBTX is trading at $31.98, up 9.26 percent on the Nasdaq. The stock opened at $30.95 and has gained as high as $33.10 so far in today's session.

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