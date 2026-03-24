BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
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24.03.2026 22:52:19
NASA's Ignition Program: Skipping the Lunar Orbiter and Going Straight for a Moon Base
The new initiative includes a base on the moon, a nuclear-powered flight to Mars and a replacement for the ISS.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
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