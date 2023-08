NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power verdient

Bei einem frühen Investment in Ballard Power-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 24.08.2013 wurde die Ballard Power-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ballard Power-Aktie 1,65 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6 060,606 Ballard Power-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ballard Power-Aktie auf 4,06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 606,06 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 146,06 Prozent zugenommen.

Der Ballard Power-Wert an der Börse wurde auf 1,22 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at