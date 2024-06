NASDAQ Composite Index-Papier BankFinancial-Aktie: Das ist die Dividende von BankFinancial

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich BankFinancial-Anteilseigner über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier BankFinancial am 21.06.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,40 USD vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Dividende damit im Vorjahresvergleich nicht verändert. 5,06 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der BankFinancial- Gesamtausschüttung um 3,25 Prozent gleich.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum NASDAQ-Schluss ging das BankFinancial-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 9,99 USD aus dem Handel. Das BankFinancial-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 3,90 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 3,80 Prozent betrug.

Reale Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren ist der Kurs von BankFinancial via NASDAQ um 8,43 Prozent gefallen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 96,52 Prozent statt.

Dividendenvorhersage von BankFinancial

Demzufolge würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen auf demselben Stand bleiben. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 3,91 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten von BankFinancial

Die Dividenden-Aktie BankFinancial gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 124,854 Mio. USD wert. BankFinancial weist aktuell ein KGV von 13,79 auf. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von BankFinancial auf 71,170 Mio.USD, der Gewinn je Aktie machte 0,74 USD aus.

Redaktion finanzen.at