NASDAQ Composite Index-Papier BE Semiconductor Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes BE Semiconductor Industries-Investment eingefahren

Am 21.08.2018 wurde die BE Semiconductor Industries-Aktie via Börse NASO gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BE Semiconductor Industries-Papier bei 21,36 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 468,165 BE Semiconductor Industries-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 53 604,87 USD, da sich der Wert eines BE Semiconductor Industries-Papiers am 23.08.2023 auf 114,50 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 436,05 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at