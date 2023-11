NASDAQ Composite Index-Papier BE Semiconductor Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BE Semiconductor Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NASO Handel mit der BE Semiconductor Industries-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 45,00 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die BE Semiconductor Industries-Aktie investierten, hätten nun 22,222 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 621,53 USD, da sich der Wert einer BE Semiconductor Industries-Aktie am 08.11.2023 auf 117,97 USD belief. Mit einer Performance von +162,15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at