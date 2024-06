NASDAQ Composite Index-Papier Big 5 Sporting Goods-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Big 5 Sporting Goods-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Big 5 Sporting Goods-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.06.2019 wurde die Big 5 Sporting Goods-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,23 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Big 5 Sporting Goods-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4 484,305 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Big 5 Sporting Goods-Aktie auf 3,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 874,44 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 58,74 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Big 5 Sporting Goods eine Marktkapitalisierung von 78,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at