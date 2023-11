NASDAQ Composite Index-Papier CSG Systems International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CSG Systems International von vor 5 Jahren verdient

Am 10.11.2018 wurde das CSG Systems International-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 36,71 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CSG Systems International-Aktie investiert, befänden sich nun 27,241 CSG Systems International-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2023 gerechnet (49,61 USD), wäre das Investment nun 1 351,40 USD wert. Damit wäre die Investition um 35,14 Prozent gestiegen.

Der CSG Systems International-Wert an der Börse wurde auf 1,49 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at