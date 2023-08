NASDAQ Composite Index-Papier Dish Network-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Dish Network gekostet

Vor Jahren in Dish Network eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Dish Network-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 35,31 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 283,201 Dish Network-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2023 auf 6,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 764,34 USD wert. Damit wäre die Investition 82,36 Prozent weniger wert.

Der Dish Network-Wert an der Börse wurde auf 3,39 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at