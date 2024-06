NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: Über diese Dividende können sich Exponent-Aktionäre freuen

So viel Dividende trägt Exponent zum Dividendenportfolio der Aktionäre bei.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Exponent am 06.06.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 1,04 USD. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 8,33 Prozent gestiegen. Exponent zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 54,04 Mio. USD. Damit wurde die Exponent-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 9,75 Prozent vergrößert.

Exponent- Ausschüttungsrendite im Blick

Das Exponent-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 95,14 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des Exponent-Anteilsscheins 1,18 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vergleich zum Vorjahr somit Prozent an, denn damals betrug sie noch 0,97 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Exponent-Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr verringerte sich der Kurs von Exponent via NASDAQ um 1,51 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit -0,290 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Exponent

Für 2024 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,12 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,18 Prozent zurückgehen.

Exponent-Kerndaten

Exponent ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 4,814 Mrd. USD. Exponent weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45,31 auf. Der Umsatz von Exponent betrug in 2023 536,770 Mio. USD. Das EPS belief sich derweil auf 1,96 USD.

Redaktion finanzen.at