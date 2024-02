NASDAQ Composite Index-Papier FARO Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in FARO Technologies von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die FARO Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der FARO Technologies-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die FARO Technologies-Aktie bei 47,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die FARO Technologies-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,087 FARO Technologies-Aktien. Die gehaltenen FARO Technologies-Anteile wären am 16.02.2024 47,25 USD wert, da der Schlussstand 22,64 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52,75 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte FARO Technologies einen Börsenwert von 428,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

