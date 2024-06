NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht HealthStream für Aktionäre vor

HealthStream-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die HealthStream-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream am 30.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,10 USD vereinbart. 3,06 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet.

HealthStream-Dividenden-Rendite

Der HealthStream-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 27,17 USD in den Feierabend. Die HealthStream-Dividendenrendite für 2023 beträgt 0,37 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,00 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der HealthStream-Kurs via NASDAQ 18,03 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 19,64 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

HealthStream- Dividendenschätzung

Für 2024 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,11 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,40 Prozent erhöhen.

HealthStream-Kerndaten

HealthStream ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 825,147 Mio. USD. HealthStream weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 54,50 auf. Im Jahr 2023 erzielte HealthStream einen Umsatz von 279,060 Mio.USD sowie ein EPS von 0,50 USD.

Redaktion finanzen.at