NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infosys von vor einem Jahr eingefahren

Am 23.07.2023 wurden Infosys-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Infosys-Papier bei 16,30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,135 Infosys-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.07.2024 auf 21,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133,68 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +33,68 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at