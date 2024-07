NASDAQ Composite Index-Papier Macatawa Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Macatawa Bank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Macatawa Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Macatawa Bank-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8,78 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 113,895 Macatawa Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.06.2024 1 662,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,60 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 662,87 USD entspricht einer Performance von +66,29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Macatawa Bank bezifferte sich zuletzt auf 500,93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at