NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht MKS Instruments für Aktionäre vor

MKS Instruments-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die MKS Instruments-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments am 12.05.2025 wurde für das Jahr 2024 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,88 USD vereinbart. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vorjahresvergleich nicht verändert. Insgesamt wurde beschlossen 59,00 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung wurde somit gemäß der Dividendenhistorie nicht nach oben oder unten angepasst.

Entwicklung der Dividendenrendite

Via NASDAQ beendete der MKS Instruments-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 90,75 USD. Für das Jahr 2024 weist das MKS Instruments-Wertpapier eine Dividendenrendite von 0,84 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 0,86 Prozent.

MKS Instruments-Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren reduzierte sich der MKS Instruments-Kurs via NASDAQ um 3,72 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 0,265 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

MKS Instruments- Dividendenprognose

Für 2025 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,88 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,97 Prozent ansteigen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel MKS Instruments

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens MKS Instruments steht aktuell bei 6,094 Mrd. USD. Das KGV von MKS Instruments beläuft sich aktuell auf 37,14. Im Jahr 2024 erwirtschaftete MKS Instruments einen Umsatz von 3,586 Mrd.USD sowie ein EPS von 2,82 USD.

