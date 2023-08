NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in PetMed Express bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem PetMed Express-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,32 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das PetMed Express-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,127 PetMed Express-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 81,37 USD, da sich der Wert eines PetMed Express-Papiers am 04.08.2023 auf 13,28 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 18,63 Prozent vermindert.

Der PetMed Express-Wert an der Börse wurde auf 281,46 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at