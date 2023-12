NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Power Integrations-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 20.12.2022 wurden Power Integrations-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Power Integrations-Anteile an diesem Tag 72,02 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,389 Power Integrations-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,34 USD, da sich der Wert einer Power Integrations-Aktie am 19.12.2023 auf 85,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,34 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Power Integrations belief sich zuletzt auf 4,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at