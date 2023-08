NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Repligen abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Repligen-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Repligen-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 151,64 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Repligen-Aktie investierten, hätten nun 65,946 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 615,27 USD, da sich der Wert eines Repligen-Papiers am 21.08.2023 auf 160,97 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 6,15 Prozent.

Alle Repligen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at