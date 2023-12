NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Richardson Electronics-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Richardson Electronics-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 25,35 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Richardson Electronics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 39,448 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 08.12.2023 528,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,41 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 47,10 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Richardson Electronics einen Börsenwert von 188,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

