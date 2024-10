NASDAQ Composite Index-Papier Schnitzer Steel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schnitzer Steel Industries von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Schnitzer Steel Industries gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Schnitzer Steel Industries-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Schnitzer Steel Industries-Papier 22,34 USD wert. Bei einem Schnitzer Steel Industries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,476 Schnitzer Steel Industries-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 82,81 USD, da sich der Wert eines Schnitzer Steel Industries-Papiers am 17.10.2024 auf 18,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 17,19 Prozent.

Alle Schnitzer Steel Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 494,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at