NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Silicon Laboratories-Investment eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Silicon Laboratories-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 40,03 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investierten, hätten nun 2,498 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 338,67 USD, da sich der Wert eines Silicon Laboratories-Anteils am 21.08.2023 auf 135,57 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 338,67 USD entspricht einer Performance von +238,67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Silicon Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 4,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at