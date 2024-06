NASDAQ Composite Index-Papier Telenor ASA (ADRS)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Telenor ASA (ADRS) von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Telenor ASA (ADRS) gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Telenor ASA (ADRS)-Anteilen an der Börse NASO ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,53 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Telenor ASA (ADRS)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 464,468 Telenor ASA (ADRS)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.06.2024 auf 11,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 392,48 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,08 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

