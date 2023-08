NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes World Acceptance-Investment eingefahren

Bei einem frühen Investment in World Acceptance-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das World Acceptance-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die World Acceptance-Aktie bei 80,50 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die World Acceptance-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,422 World Acceptance-Aktien. Die gehaltenen World Acceptance-Anteile wären am 08.08.2023 1 914,78 USD wert, da der Schlussstand 154,14 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 91,48 Prozent gleich.

Der World Acceptance-Wert an der Börse wurde auf 937,75 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at