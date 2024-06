NASDAQ Composite Index-Titel Anglo American-Aktie: Hätte sich ein Investment in Anglo American vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Anglo American-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24,15 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Anglo American-Aktie investiert, befänden sich nun 4,142 Anglo American-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anglo American-Aktien wären am 04.06.2024 99,54 GBP wert, da der Schlussstand 24,04 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -0,46 Prozent.

Zuletzt verbuchte Anglo American einen Börsenwert von 30,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at