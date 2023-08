NASDAQ Composite Index-Titel BE Semiconductor Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in BE Semiconductor Industries eingefahren

Investoren, die vor Jahren in BE Semiconductor Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die BE Semiconductor Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NASO gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 5,52 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die BE Semiconductor Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 813,237 BE Semiconductor Industries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 118,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 214 397,10 USD wert. Damit wäre die Investition um 2 043,97 Prozent gestiegen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at