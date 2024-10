NASDAQ Composite Index-Titel Big 5 Sporting Goods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Big 5 Sporting Goods-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Big 5 Sporting Goods-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Big 5 Sporting Goods-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 7,23 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Big 5 Sporting Goods-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 383,126 Big 5 Sporting Goods-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2024 2 793,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,02 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 72,06 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Big 5 Sporting Goods eine Börsenbewertung in Höhe von 46,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at