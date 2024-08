NASDAQ Composite Index-Titel Big 5 Sporting Goods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Big 5 Sporting Goods von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Big 5 Sporting Goods-Aktien verlieren können.

Big 5 Sporting Goods-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Big 5 Sporting Goods-Papier bei 8,61 USD. Bei einem Big 5 Sporting Goods-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,614 Big 5 Sporting Goods-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Big 5 Sporting Goods-Papiere wären am 12.08.2024 17,19 USD wert, da der Schlussstand 1,48 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 82,81 Prozent eingebüßt.

Big 5 Sporting Goods erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at