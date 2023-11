NASDAQ Composite Index-Titel BSquare-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BSquare-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BSquare-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BSquare-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,11 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die BSquare-Aktie investiert, befänden sich nun 90,090 BSquare-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.11.2023 gerechnet (1,84 USD), wäre die Investition nun 165,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 65,77 Prozent erhöht.

BSquare wurde jüngst mit einem Börsenwert von 36,89 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at